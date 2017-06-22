Убийцам кольского школьника вынесли приговор

23 Июня 2017 года, 13:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном суде оглашён приговор 16-летней жительнице Колы и её 18-летнему знакомому. В марте 2016 года парочка жестоко убила несовершеннолетнего подростка, нанеся ему множество ножевых ранений. Тело ребёнка, 2000 года рождения, было обнаружено в подъезде одного из домов в городе Кола 23 марта. Убийство произошло на почве старой обиды и неприязненных отношений. Родственники и знакомые убийц и его жертвы говорили, что причиной конфликта стала ревность.

Решением суда девушку приговорили к восьми годам лишения свободы, а молодого человека – к 14 годам и трём месяцам.