В Кандалакше сотрудники полиции в течение суток задержали подозреваемого в краже имущества из квартиры

23 Июня 2017 года, 17:00

КАНДАЛАКША/ 23 июня - В дежурную часть Кандалакши с заявлением о краже имущества из его квартиры на сумму свыше 20 тысяч рублей обратился 43 летний житель села Алакуртти.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили заявителя и выяснили, что накануне он распивал спиртные напитки у себе дома с малознакомыми мужчинами. Проснувшись утром, потерпевший обнаружил пропажу компьютерного монитора, системного блока и различных компьютерных аксессуаров. Подозрение пало на гостей заявителя.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан житель того же поселка, 1973 года рождения. Мужчина признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что накануне он был в гостях у заявителя, с которым распивал спиртные напитки. Далеко за полночь хозяин квартиры уснул, а злоумышленник решил отправиться в магазин за очередной порцией алкоголя. Поскольку денежных средств у него не было, он попросту похитил имущество из квартиры с целью последующей продажи. Реализовать имущество он не успел, похищенное изъято сотрудниками полиции.

По факту кражи в отношении безработного, ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

МО МВД России «Кандалакшский»