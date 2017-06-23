В Оленегорске полицейские раскрыли умышленный поджог автомобиля

23 Июня 2017 года, 17:23

ОЛЕНЕГОРСК/ 23 июня - В полицию Оленегорска 17 июня текущего года поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-21053, припаркованного возле дома по улице Сыромятникова.

В ходе проверки экспертом было установлено, что автомобиль загорелся в результате поджога: неизвестное лицо разбило стекло и подожгло обшивку автомобиля, а также колеса. В результате автомобиль полностью сгорел. Ущерб, причиненный владельцу, составил 25 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Оленегорский» получили информацию о том, что к поджогу автомобиля могут быть причастны двое граждан – несовершеннолетний местный житель, 2000 года рождения, и его знакомый, 1993 года рождения. В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены оперативниками и задержаны. В мобильных телефонах молодых людей полицейские нашли видеозапись поджога, которую злоумышленники сделали для себя на память.

По факту в отношении ранее не судимых молодых людей дознавателем Оленегорского отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Оленегорский»)

Фото: Letnews.ru

