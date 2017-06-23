В Мурманске пенсионер отдал мошенникам деньги за «спасение» сына

23 Июня 2017 года, 17:49

МУРМАНСК/ 23 июня - В полицию Мурманска обратился пенсионер, 1942 года рождения, с заявлением о мошенничестве.

Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный на стационарный телефон и представился сотрудником полиции. Собеседник сообщил, что сын пенсионера совершил ДТП, задержан сотрудниками полиции. Чтобы избавить сына от уголовной ответственности, необходимы денежные средства в сумме 45 тысяч рублей.

Пенсионер, не проверив информацию, передал по месту жительства курьеру денежные средства. Только после ухода курьера он вспомнил, как ему о подобных случаях обмана рассказывал участковый уполномоченный полиции.

По факту в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших деяние.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Drive2