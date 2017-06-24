На территории «Арктик-лайн» обнаружены боеприпасы

24 Июня 2017 года, 12:16

МУРМАНСК/ 24 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня утром на ул. Свердлова дом 15а отправились все тревожные службы. На территории «Арктик-лайн» сотрудники предприятия обнаружили подозрительные предметы, напоминающие снаряды времен Великой Отечественной войны. Территория была оцеплена, все находящиеся в здании люди эвакуированы. Эту информацию «Би-порту» подтвердили сотрудники правоохранительных органов.

«На территории предприятия обнаружены боеприпасы: два снаряда времен ВОВ, 37 калибра, 1942 года выпуска. Изъяты видеозаписи с камеры наблюдения. Территорию обследуют с применением служебной собаки», - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова.

Как стало известно, снаряды без взрывателей и угрозы не представляют. Сейчас боеприпасы готовы к транспортировке для дальнейшего уничтожения.