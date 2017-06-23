Мурманчанка зафиксировала угрозы возлюбленного

24 Июня 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 24 июня/ БИ-ПОРТ – Сожитель грозился убить 29-летнюю мурманчанку. Женщина запечатлела ссору и предоставила полицейским фотографии.

Участковый уполномоченный полиции прибыл по указанному адресу и установил, что в ходе конфликта безработный 32-летний житель областного центра с ножом в руке угрожал зарезать сожительницу. Женщина восприняла угрозу серьезно.

По факту в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стоит отметить, что за 5 месяцев 2017 года полицейскими в Заполярье зарегистрировано 123 преступления по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, из них 77% «бытовых» преступлений.

Фото: YouTube