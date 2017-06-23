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Главная » Криминал » Директор мурманского турагентства присвоила деньги за перелет спортсменов
 
 
 
 
24 Июня 2017 года, 16:48

Директор мурманского турагентства присвоила деньги за перелет спортсменов


МУРМАНСК/ 24 июня/ БИ-ПОРТ – Директор мурманского турагентства может оказаться за колючей проволокой. 39-летнюю женщину обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Возбуждено уголовное дело.

В полицию Мурманска в сентябре прошлого года поступило заявление от одного из российских туроператоров.  В июне 2014 года были оказаны услуги двум спортивным школам областного центра по перелету школьников-спортсменов на море. Однако за оказанные услуги не были выплачены денежные средства. Недостача обнаружена при проведении очередной финансовой проверки.

По факту обращения сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску была проведена проверка. Полицейские установили, что туроператор заключил в Мурманске субагентский договор с одним из местных турагентств. Согласно документу, местное турагентство имело полномочия по оформлению проездных документов и бронированию отелей. Клиенты агентства, заключая с ним договоры об оказании услуг, передавали денежные средства, которые впоследствии должны были быть перечислены туроператору.

Директор туристической фирмы Мурманска, оформив от имени туроператора в июне 2014 года билеты на перелет около 40 юных спортсменов областного центра, получила денежные средства в размере более 305 тысяч рублей. Услуга была оказана туроператором в полном объеме, однако полученные за нее денежные средства мурманское туристическое агентство туроператору не перечислило.

Следователем установлено, что денежные средства туроператора присвоила директор мурманского туристического агентства - жительница Ревды, 1978 года рождения, ранее судимая за присвоение и мошенничество. Подозреваемая призналась в деянии и пояснила, что денежные средства потратила по своему усмотрению. Северянке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: russianlook.com

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