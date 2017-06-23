Женщину виртуально обманули реальные мошенники

24 Июня 2017 года, 18:41

МУРМАНСК/ 24 июня/ БИ-ПОРТ - В полицию Мурманска обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая рассказала полицейским, что 10 июня в интернет-магазине заказала детский гидроскутер. За товар необходимо было внести предоплату.

Женщина оформила заявку и перевела 9514 рублей. Товар ей должен был быть доставлен в течение 7 дней, однако потерпевшая так и не получила гидроскутер. Сайт прекратил работу, а телефонный номер, указанный в качестве контактного, не отвечал.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Чтобы не стать жертвой виртуальных мошенников, полиция советует при заказе товаров через Интернет пользоваться проверенными ресурсами, имеющими положительные отзывы клиентов.