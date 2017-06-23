В Мурманске задержали девушку с наркотиками в кармане

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Организация реализует комплекс зданий расположенных в г. Кандалакша Организация реализует комплекс зданий расположенных в г. Кандалакша
В МАГУ стартовала приёмная комиссия В МАГУ стартовала приёмная комиссия
АО «ОЛКОН» - ГОД ЭКОЛОГИИ АО «ОЛКОН» - ГОД ЭКОЛОГИИ
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 25 июня принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 25 июня принимает в МК «Гларус»
МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение
 
 

Видеоновости16+

В Мончегорске хотят возродить прокат лодок
 
 
 
 

Курсы валют 24.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,9903
-0,1633
1 USD
Доллар США
59,6564
-0,4918
1 EUR
Евро
66,6780
-0,4715
10 NOK
Норвежских крон
70,5584
-0,1734
10 SEK
Шведских крон
68,2825
-0,4709
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

12°
2.8 м/с
давление 750.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

Выбор редакции

Путин поручил сделать медицину в Апатитах доступной
23 Июня 2017, 15:46
Путин поручил сделать медицину в Апатитах доступной
Убийцам кольского школьника вынесли приговор
23 Июня 2017, 13:13
Убийцам кольского школьника вынесли приговор
Жителей Умбы могут оставить без горячей воды
23 Июня 2017, 11:36
Жителей Умбы могут оставить без горячей воды
Перевозчикам прописали порядок возмещения выпадающих доходов
23 Июня 2017, 10:20
Перевозчикам прописали порядок возмещения выпадающих доходов
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманчанка зафиксировала угрозы возлюбленного
24 Июня 2017, 16:00
Директор мурманского турагентства присвоила деньги за перелет спортсменов
24 Июня 2017, 16:48
Трактор с нелегальным мясом попытались провезти в Россию
24 Июня 2017, 19:11
СМИ: ФАС хочет отменить роуминг по России
24 Июня 2017, 19:45
«Нордавиа» стала «Авиакомпанией года»
24 Июня 2017, 15:23
Решение о продлении программы маткапитала примут до октября
24 Июня 2017, 18:03
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » В Мурманске задержали девушку с наркотиками в кармане
 
 
 
 
25 Июня 2017 года, 12:30

В Мурманске задержали девушку с наркотиками в кармане


МУРМАНСК/25 июня/БИ-ПОРТ – 28-летнюю мурманчанку задержали в областном центре. Девушка ранее уже была судима за  незаконный оборот наркотиков.

За подозреваемой дамой установили наблюдение. Оперативники совместно с коллегами из ОП № 2 УМВД России по г. Мурманску задержали мурманчанку и доставили в отдел полиции.

Полицейские обнаружили у задержанной женщины сверток с порошкообразным веществом, который был направлен на экспертизу. Специалисты установили, что жительница Мурманска хранила при себе героин массой 0,5719 грамма. Женщина пояснила, что хранила запрещенное вещество для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Девушка может лишиться свободы на три года.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта