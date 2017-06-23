В Мурманске задержали девушку с наркотиками в кармане

25 Июня 2017 года, 12:30

МУРМАНСК/25 июня/БИ-ПОРТ – 28-летнюю мурманчанку задержали в областном центре. Девушка ранее уже была судима за незаконный оборот наркотиков.

За подозреваемой дамой установили наблюдение. Оперативники совместно с коллегами из ОП № 2 УМВД России по г. Мурманску задержали мурманчанку и доставили в отдел полиции.

Полицейские обнаружили у задержанной женщины сверток с порошкообразным веществом, который был направлен на экспертизу. Специалисты установили, что жительница Мурманска хранила при себе героин массой 0,5719 грамма. Женщина пояснила, что хранила запрещенное вещество для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Девушка может лишиться свободы на три года.