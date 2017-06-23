Половая связь с несовершеннолетней может стоить жителю Никеля свободы

26 Июня 2017 года, 10:26

НИКЕЛЬ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ – В Печенгском районе в суд передано уголовное дело в отношении жителя Никеля. Мужчину, 1991 года рождения, обвиняют в половом сношении с несовершеннолетней. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как установлено в ходе расследования, в период 2016-2017 годов указанный гражданин неоднократно вступал в половые сношения с малолетней потерпевшей, 2002 года рождения. При этом обвиняемый знал о возрасте девочки.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Фото: vdvsn.ru