Житель Североморска до смерти забил своего знакомого

26 Июня 2017 года, 11:11

СЕВЕРМОРСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ – В Североморске завершено расследование уголовного дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 31 марта 2017 года 49-летний житель города Североморска Мурманской области в ходе совместного употребления спиртных напитков, находясь в квартире по месту жительства приятеля, нанес ему не менее одиннадцати ударов кулаками, а также фрагментом доски в область головы и тела. Своими действиями он причинил потерпевшему тяжкие телесные повреждения. От полученных ударов 42-летний мужчина впоследствии скончался в одном из медицинских учреждений.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Североморский районный суд для рассмотрения по существу.