Кировских подростков будут судить за угон автомобиля

26 Июня 2017 года, 12:44

КИРОВСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области будут судить двух несовершеннолетних жителей Кировска, которых обвиняют в угоне. Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Установлено, что в период с 26 по 27 февраля 2017 года двое несовершеннолетних обвиняемых 16-ти и 17-ти летнего возраста, находясь возле одной из АЗС на территории города Кировска Мурманской области, совершили угон транспортного средства.

Вину в совершенном преступлении подростки признали полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде 7 лет лишения свободы.

Фото: VistaNews.ru