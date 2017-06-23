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Главная » Криминал » Мурманчанин напал на охранника базы отдыха с мачете
 
 
 
 
26 Июня 2017 года, 13:00

Мурманчанин напал на охранника базы отдыха с мачете


МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ – В отношении жителя Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту причинения им лёгкого вреда здоровью охраннику базы отдыха. Как сообщили «Би-порту» в управлении Росгвардии по Мурманской области, поздно ночью в воскресенье сотрудники выехали по сигналу «Тревога». Охранник заведения пояснил, что на него напал неизвестный мужчина с ножом, похожим на мачете. По словам потерпевшего, он обратился к компании молодых людей, отдыхавших на базе, с просьбой вести себя тише, после чего один из граждан выхватил нож, нанес ему дар по руке и скрылся в неизвестном направлении на автомобиле.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи, следственно-оперативную группу полиции и, выяснив приметы подозреваемого и его автомобиля, приступили к розыскным мероприятиям, подключив к розыску еще два наряда групп задержания. Один из них обнаружил автомобиль подозреваемого, второй, выехав по предполагаемому месту жительства, через некоторое время задержал разыскиваемого гражданина и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении задержанного гражданина, 1988 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Фото: NewsProm.Ru

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