Полиция Мурманской области продолжает борьбу с незаконным оборотом наркотических средств

26 Июня 2017 года, 15:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 июня - Полиция Мурманской области продолжает выявлять факты незаконного хранения или распространения наркотических веществ. Всего за прошедший период полицейскими Мурманской области изъято из незаконного оборота около 12 килограммов наркотиков и психотропных веществ.

Так, наркополицейским поступила информация о том, что житель Апатитов причастен к незаконному обороту психотропных веществ. За подозреваемым установили наблюдение. В ходе специальных мероприятий молодой человек был задержан возле дома и доставлен в отдел полиции.

При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли у него четыре свертка с подозрительным веществом. Согласно данным экспертизы, 22-летний житель Апатитов хранил при себе метамфетамин массой около 1 грамма. Задержанный заявил, что хранил психотропное вещество для личного употребления.

В отношении молодого человека следователем апатитского отдела полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Максимальное наказание за хранение психотропного вещества – лишение свободы на срок до 3 лет.

Сегодня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Полиция ризывает граждан сообщать в правоохранительные органы информацию о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: twitter.com