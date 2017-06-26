В Кольском районе полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, ударившей ножом мужа

26 Июня 2017 года, 17:44

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 26 июня - В ОМВД России по Кольскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что житель пос. Тулома, 1960 года рождения, обратился за помощью с ранением брюшной полости. Медицинские работники сообщили полицейским, что полученное колото-резаное ранение живота не затронуло внутренние органы, в связи с чем травмы квалифицируются как легкий вред здоровью.

Сотрудниками полиции потерпевший был опрошен. Установлено, что ранение мужчине причинила его жена по месту жительства в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений.

По факту в отношении ранее не судимой жительницы Туломы, 1961 года рождения, дознавателем ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Kremlin Press