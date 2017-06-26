Полицейские в Мурманске расследуют очередное интернет-мошенничество

26 Июня 2017 года, 18:34

МУРМАНСК/ 26 июня - В полицию Мурманска обратился местный житель, 1965 года рождения, с заявлением о мошенничестве.

Потерпевший рассказал, что разместил в сети Интернет объявление о сдаче в аренду квартиры. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что хочет снять квартиру, для чего готов перевести предоплату. Злоумышленник убедил мурманчанина сообщить по телефону персональные данные его банковской карты, после чего с расчетного счета мурманчанина пропали 20 тысяч рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что мурманчанин «сдавал» квартиру неизвестному из Липецкой области.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области