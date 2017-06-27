В Мурманске полицейские по горячим следам раскрыли ограбление

27 Июня 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 27 июня - В полицию Мурманска обратился житель Ленинского округа, 1985 года рождения, с заявлением об ограблении. Потерпевший рассказал полицейским, что накануне он пригласил малознакомого мужчину в гости. Гость нанес ему телесные повреждения и открыто забрал денежные средства в сумме 500 рублей, мобильный телефон, бейсбольную биту и эспандер, после чего скрылся с места происшествия. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 6 тысяч рублей.

Потерпевший описал злоумышленника, а также назвал его имя. Ориентировка с его приметами была передана наружным нарядам полиции.

Спустя непродолжительное время подозреваемый был задержан нарядом ППС и доставлен в Ленинский отдел полиции. В ходе обыска у него были изъяты похищенный мобильный телефон и эспандер.

В отношении подозреваемого следователем ОП №2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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