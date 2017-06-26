Пьяный житель Заполярного до смерти забил собутыльницу кулаками

27 Июня 2017 года, 13:12

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Следственным отделом по городу Заполярный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

«В ходе следствия установлено, что в ноябре 2016 года ранее судимый за аналогичное преступление обвиняемый по месту жительства в одной из квартир города Заполярный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своей 59-летней сожительнице не менее двадцати ударов кулаками и ногами по голове и различным частям тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», – сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк.

В рамках расследования уголовного дела в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Печенгский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пятнадцати лет лишения свободы.

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