В Мончегорске возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений

27 Июня 2017 года, 13:50

МОНЧЕГОРСК/ 27 июня - В полицию Мончегорска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что местному жителю, 1985 года рождения, причинены телесные повреждения в виде колото-резаных ран плеча, туловища и лба.

Участковый уполномоченный полиции провел проверку по факту и установил, что ранение мужчине причинила его сестра, ранее не судимая жительница Мончегорска, 1984 года рождения, инвалид 2 группы. Женщина ударила кухонным ножом брата в ходе конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков.

По факту в отношении северянки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: russianmiami.com