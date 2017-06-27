В Кировске полицейские раскрыли кражу из гаража

27 Июня 2017 года, 15:34

КИРОВСК/ 27 июня - В полицию Кировска обратился местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что неизвестный проломил стену в его гараже и похитил имущество, принадлежащее потерпевшему – колеса и электроинструмент – на общую сумму 67 тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудниками полиции были сняты отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленником. По факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска кировского отдела полиции установили, что к краже причастен ранее судимый за аналогичное преступление местный житель, 1981 года рождения. Мужчина официально нигде не работает. Похищенное имущество он частично продал, остальное у него было обнаружено в ходе осмотра жилища и принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2114.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: RuFox

