В Кировске полицейские раскрыли кражу из гаража

КИРОВСК/ 27 июня - В полицию Кировска обратился местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что неизвестный проломил стену в его гараже и похитил имущество, принадлежащее потерпевшему – колеса и электроинструмент – на общую сумму 67 тысяч рублей.
На месте происшествия сотрудниками полиции были сняты отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленником. По факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска кировского отдела полиции установили, что к краже причастен ранее судимый за аналогичное преступление местный житель, 1981 года рождения. Мужчина официально нигде не работает. Похищенное имущество он частично продал, остальное у него было обнаружено в ходе осмотра жилища и принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2114.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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