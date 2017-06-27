В Кандалакше полицейскими в течение суток задержана подозреваемая в краже телефона и денежных средств

27 Июня 2017 года, 18:00

КАНДАЛАКША/ 27 июня - В дежурную часть полиции города Кандалакша обратился 45-летний местный житель с заявлением о том, что по месту жительства у него похищен мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей, также впоследствии с его банковской карты списаны денежные средства в сумме 31 тысячи рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили заявителя и выяснили, что накануне он пригласил к себе в гости знакомого, тот пришел в гости не один, а с двумя малознакомыми женщинами. Компания распивала спиртные напитки почти до утра. В процессе вечеринки женщины покупали спиртное, при этом потерпевший передавал им свою банковскую карту и пин-код. За потраченные денежные средства гостьи отчитались, банковскую карту вернули. Проснувшись утром, заявитель обнаружил пропажу мобильного телефона, а чуть позже, пытаясь воспользоваться банковской картой, понял, что с карты списаны денежные средства. Подозрение пало на гостей заявителя.

Сотрудниками уголовного розыска за совершение кражи была установлена безработная, дважды судимая за аналогичные преступления кандалакшанка, 1993 года рождения. Девушка призналась в совершении преступления и рассказала, что хозяин квартиры после распития спиртного крепко уснул, а она, воспользовавшись моментом, когда за ее действиями никто не наблюдал, тайно похитила мобильный телефон. Просматривая сообщения в телефоне, девушка увидела, что к нему подключена услуга мобильный банк, чем и воспользовалась, присвоив себе 31 тысячу рублей. Телефон злоумышленница продала, денежные средства потратила на собственные нужды.

По данному факту в отношении северянки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное её может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

МО МВД России «Кандалакшский»

Фото: Delfi