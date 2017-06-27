Насальника ребёнка-инвалида посадили на четыре года

28 Июня 2017 года, 07:55

МУРМАНСК/ 27июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманск вступил в силу приговор местному жителю, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В марте 2016 года в Мурманске он совершил действия сексуального характера в отношении ребенка-инвалида. Судом первой инстанции он уже был признан виновным. В апелляционной жалобе мурманчанин указал, что не виновен и просил его оправдать.

Стороной обвинения были опровергнуты доводы осужденного о его непричастности к совершенному преступлению, в связи с чем Мурманским областным судом приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

По приговору суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.