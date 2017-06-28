В Мурманске полицейскими задержана подозреваемая в умышленном причинении вреда здоровью

28 Июня 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 28 июня - В полицию Мурманска поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины, 1995 года рождения, с множественными колото-резаными ранениями грудной клетки.

Полученная от медиков информация об адресе, с которого был госпитализирован потерпевший, была передана наружным нарядам полиции и Росгвардии. На место происшествия прибыли вневедомственной охраны и сотрудники ППС, а также следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что ранения мужчине причинила его бывшая супруга, ранее не судимая жительница областного центра, 1987 года рождения, в квартире по месту жительства. Подозреваемая в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве, несколько раз ударила ножом в грудь мужчину. Скорую помощь потерпевшему вызвали соседи.

Женщина призналась в причинении телесных повреждений. В отношении нее следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Мурманчанке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по г. Мурманску)