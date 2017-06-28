В Первомайском округе Мурманска раскрыта кража с банковской карты

28 Июня 2017 года, 11:26

МУРМАНСК/ 28 июня - В ОП №3 УМВД России по г. Мурманску обратился житель областного центра, 1978 года рождения. Потерпевший рассказал полицейским, что в начале июня текущего года в одном из развлекательных заведений Первомайского округа в процессе распития спиртных напитков он познакомился с молодым мурманчанином. Потерпевшему потребовались наличные, и он передал малознакомому мужчине свою банковскую карту и сообщил ему пин-код. Через некоторое время заявителю пришло смс-оповещение банка о снятии денежных средств с его счета в сумме 100 тысяч рублей. Малознакомый мужчина с наличными денежными средствами и картой не вернулся.

По факту в отношении неустановленного лица следователем первомайского отдела полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники уголовного розыска с целью установления личности злоумышленника, похитившего денежные средства мурманчанина, изъяли записи с камер видеонаблюдения развлекательного заведения и банкомата, посредством которого были сняты денежные средства. В ходе проверки оперативники установили личность подозреваемого, однако задержать его по месту жительства не удалось, так как он скрылся. Подозреваемого объявили в розыск.

Спустя две недели злоумышленник пришел в полицию сам. Он признался в краже и рассказал, что умысел на хищение денег у него возник, когда он вставил карту в банкомат и увидел сумму на счете потерпевшего. Денежные средства, похищенные со счета потерпевшего, он уже потратил.

В настоящее время подозреваемому в краже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №3 УМВД России по г. Мурманску)

Фото: Twitter