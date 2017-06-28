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Главная » Криминал » Дело мурманского «Мавроди» передано в суд
 
 
 
 
28 Июня 2017 года, 11:40

Дело мурманского «Мавроди» передано в суд

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МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. 38-летний мужчина совершил многомиллионные хищения, среди пострадавших – жители 17 регионов России.

Как сообщили в УМВД по Мурманской области, осенью 2014 года коммерческая организация путем обмана привлекала граждан Российской Федерации для заключения договоров софинансирования. По условиям договоров софинансирования организация брала на себя обязательства должника по погашению оставшейся задолженности перед банком. Клиент со своей стороны должен был внести комиссию в размере от 18 до 24% от общей суммы долга.

Коммерческая организация действовала как финансовая пирамида. Изначально задолженность банкам действительно выплачивалась, чтобы у последующих клиентов не возникало сомнений – это не обман.

«По сути самих договоров софинансирования граждане оставались единоличным должником перед банком, так как данные документы не подписывались третьей стороной – представителями банковских организаций», - сообщили в полиции.

После банкротства организации и прекращения выплат в полицию с заявлениями о причиненном ущербе обратились потерпевшие из разных регионов России. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, составила более 37 миллионов рублей. Всего от действий организации пострадали 257 человек.

Руководитель организации был достаточно быстро установлен. Но в феврале 2015 года он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Спустя полгода сотрудники областного управления МВД России задержали мурманчанина в Ростовской области и доставили в Заполярье.

Счета организации арестованы в целях возмещения ущерба пострадавшим. В настоящее время руководителю коммерческой организации 1979 года рождения предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемый находится под домашним арестом.

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