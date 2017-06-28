Мошенники продолжают обманывать пожилых граждан

28 Июня 2017 года, 16:23

АЛЕКСАНДРОВСК/ 28 июня - В полицию г. Полярный ОМВД России ЗАТО Александровск обратилась местная жительница, 1938 года рождения, с заявлением о мошенничестве.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сыном. Злоумышленник сообщил пожилой северянке, что ему срочно нужны денежные средства, и продиктовал ей номера мобильных телефонов, на которые необходимо перечислить денежные средства в сумме 65 тысяч рублей.

Жительница Полярного, несмотря на то, что знала о подобных случаях обмана, перевела денежные средства лже-сыну, после чего узнала от настоящего сына, что ее обманули. По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция обращается к жителям Заполярья с просьбой дополнительно довести по пожилых родственников способы обмана и методы противодействия мошенникам.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области