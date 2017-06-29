В Кировске возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений

29 Июня 2017 года, 16:55

КИРОВСК/ 29 июня - В полицию Кировска ночью поступило сообщение о том, что в квартире между двумя мужчинами произошел конфликт, один из них ранен. На место происшествия прибыл наряд полиции и скорая помощь. Потерпевший был госпитализирован.

Полицейские установили, что ранение хозяину квартиры причинил его знакомый во время конфликта, возникшего в процессе совместного распития спиртных напитков. Ранее судимый за кражу житель Апатитов, 1968 года рождения, причинивший колото-резаную рану бедра с повреждением бедренной вены, до прибытия полицейских с места преступления скрылся. Спустя непродолжительное время в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП по г. Кировску МО МВД России «Апатитский)

Фото: Svopi.ru