Житель Оленегорска переделал сигнальный пистолет в огнестрельное оружие

29 Июня 2017 года, 11:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске вынесли приговор местному жителю, которого обвиняют в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия.

Судом было установлено, что Руслан Алиев незаконно внес конструктивные изменения в сигнальный пистолет МР-371, тем самым изготовив гладкоствольное огнестрельное оружие. Пистолет без разрешения обвиняемый хранил до 28 марта, пока оружие не было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов.

Мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.

Фото: Goldguns