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Главная » Криминал » Мурманчанин «заминировал» офисы российского телеканала по всей стране
 
 
 
 
29 Июня 2017 года, 11:40

Мурманчанин «заминировал» офисы российского телеканала по всей стране


МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Житель Мурманска сообщил о минировании офисов телеканал «РЕН ТВ» по всей России. Необычный звонок поступил накануне в одну из библиотек заполярной столицы. Об этом «Би-порту» сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.

«В ходе розыскных мероприятий было установлено место, откуда был совершён звонок. Туда выехали сотрудники полиции, которые установили, что звонящим был житель Мурманска, 1980 года рождения», - рассказали «Би-порту» в ведомстве.

Как оказалось, мужчина – инвалид II группы – состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Причину своего поступка он объяснил тем, что в библиотеке ему нахамили, поэтому он решил отомстить.

В настоящий момент готовится ходатайство о применении к нему мер принудительного лечения.

Фото: fedpress.ru

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