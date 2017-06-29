В Апатитах полицейские задержали подозреваемого в краже дорогостоящего оборудования

29 Июня 2017 года, 17:16

АПАТИТЫ/ 29 июня - В полицию Апатитов в мае текущего года обратились руководители одного из агропромышленных мероприятий с заявлением о краже установки для горячего копчения стоимостью свыше полутора миллионов рублей. Оперативники выехали на место кражи и установили, что хищение совершено путем выбивания стеклопакета оконного проекта из коптильного цеха предприятия. Сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев и иные следы, оставленные похитителем.

По факту в отношении неустановленных лиц следователем МО МВД России «Апатитский» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению кражи может быть причастен ранее судимый житель Апатитов, 1981 года рождения, без определенного места жительства. Полицейские установили его местонахождение и доставили мужчину в отдел полиции.

Подозреваемый признался в краже установки и пояснил, что продал ее на металлолом, выручив за нее 30 тысяч рублей. Денежные средства он уже потратил.

Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Апатитский»)

Фото: Twitter