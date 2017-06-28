В Мурманске пресекли сбыт крупной партии наркотиков

29 Июня 2017 года, 12:55

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске арестовали местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчина был задержан при попытке сбыть на территории Ленинского округа 40 грамм карфентанила, более 4 грамм метамфетамина, более грамма амфетамина и порядка 5 грамм героина.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца. Санкция ч.5 ст.228.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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