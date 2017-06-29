В Никеле сотрудники полиции расследуют интернет-мошенничество с поддельным банком

29 Июня 2017 года, 17:50

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 29 июня - В ОМВД России по Печенгскому району обратилась местная жительница, 1983 года рождения, с заявлением о мошенничестве.

Северянка рассказала полицейским, что в сети Интернет зашла на сайт по адресу «онлайн....банк.ру», который был похож на сайт крупнейшего банка России. Не подозревая, что находится на поддельном ресурсе, жительница Никеля ввела реквизиты своей банковской карты и пароль, после чего с ее счета были списаны 19 тысяч рублей. Только получив смс-оповещение от настоящего банка о списании денежных средств, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудники полиции предупреждают граждан: будьте бдительны! Мошенники специально создают интернет страницы, похожие на сайты официальных компаний или банковских организаций, чтобы обманным путем получить денежные средства. Прежде чем вводить данные карты и пароли доступа на подобных страницах, необходимо убедиться, что ресурс является подлинным.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области