В Кандалакше сотрудники полиции в течении суток задержали подозреваемого в краже велосипеда

29 Июня 2017 года, 18:14

КАНДАЛАКША/ 29 июня - В полицию Кандалакши с заявлением о краже имущества обратилась местная жительница. По словам заявительницы, в ночное время из подъезда дома, где она проживает, был украден велосипед стоимостью свыше 8000 рублей.

Потерпевшая пояснила сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, что оставила велосипед пристегнутым металлическим тросом к перилам накануне вечером в подъезде между пролетами этажей, а утром на месте его не обнаружила. Сотрудниками уголовного розыска были опрошены соседи, а также возможные очевидцы преступления. В ходе опроса были получены приметы мужчины, который часто приходил к жильцам одной из квартир и возможно мог совершить хищение имущества.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее многократно судимый за аналогичные преступления 27-летний житель Кандалакши. Мужчина признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что возвращаясь из гостей, увидел велосипед и решил его похитить для того, чтобы добраться до дома. В последующем оставил велосипед себе.

По факту кражи в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. За содеянное мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

МО МВД России «Кандалакшский»

Фото: Newsler.ru