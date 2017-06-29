В Кандалакше сотрудники полиции раскрыли кражу инструмента

29 Июня 2017 года, 18:32

КАНДАЛАКША/ 29 июня - Сотрудниками уголовного розыска кандалакшской полиции была получена оперативная информация о краже инструмента, совершенная летом 2016 года. Оперативники установили владельца похищенного имущества.

Мужчина рассказал, что летом 2016 года им осуществлялись строительные работы в частном доме по улице Набережная. Дом находился на стадии строительства, был непригодным к проживанию, инструмент хранился в одном из помещений. В период с 01 июня до 31 августа 2016 года потерпевший отсутствовал, а когда прибыл на объект, обнаружил, что неустановленным лицом похищен перфоратор стоимостью 15 тысяч рублей. Обращаться в полицию мужчина не стал, так как считал, что в хищении имущества виноват сам - в строящемся доме не появлялся, сохранность имущества не обеспечил.

По факту кражи полицейские в отношении неустановленного лица возбудили уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.

В течении нескольких дней в результате грамотно проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что хищение перфоратора совершил 19-летний житель Кандалакши, осужденный за ранее совершенное преступление. Мужчина признался в совершении кражи. Подозреваемый пояснил полицейским, что проходя мимо строящего дома, он увидел, что одно из окон приоткрыто. Заглянув в окно, молодой человек увидел инструмент и решил его похитить. Поскольку мужчина не работал и нуждался в денежных средствах, украденный перфоратор он продал, деньги потратил на собственные нужды.

За содеянное мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

МО МВД России «Кандалакшский»

Фото: vdvsn.ru