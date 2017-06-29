В ЗАТО Александровск полицейские задержали подозреваемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов

29 Июня 2017 года, 19:28

АЛЕКСАНДРОВСК/ 29 июня - В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники мобильной группы ОМВД России по ЗАТО Александровск установили, что ранее не судимый 34-летний житель Полярного занимается незаконной добычей водных биологических ресурсов на берегу Кольского залива на причале в населенном пункте Горячие ручьи. Мужчина с использованием самодельной ловушки добыл одну особь камчатского краба. Продолжить противоправные действия он не смог, так как был задержан полицейскими.

По факту дознавателем ОМВД России по ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Стоит отметить, что операция «Путина» началась с мая текущего года и продлится до декабря.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области