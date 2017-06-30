Преступление и наказание: как нетрезвые водители становятся осужденными

30 Июня 2017 года, 14:07

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 июня - С начала этого года сотрудниками полиции Мурманской области выявлено более тысячи случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По данным ГИБДД, по вине нетрезвых водителей произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 27 человек получили травмы.

За прошедший период полицейскими возбуждено 156 уголовных дел в отношении жителей Заполярья за повторное управление транспортом в состоянии опьянения по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Как отмечают сотрудники отдела организации дознания УМВД России по Мурманской области, благодаря реализации комплекса целенаправленных мероприятий по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, количество преступлений данной категории в Заполярье в сравнении с прошлым годом стало меньше на 34,5%. 99 уголовных дел направлены полицейскими в суды для рассмотрения, уже вынесен 81 обвинительный приговор. В основном это штрафы от 70 до 200 тысяч рублей, также применяется дополнительный вид наказания в виде лишения права управления транспортными средствами.

Осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, обязаны явиться в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по Мурманской области по месту жительства. Сотрудники инспекции осуществляют контроль за исполнением наказания, а также проводят профилактическую работу с осужденными.

По словам начальника отделения психологического обеспечении УИИ УФСИН России по Мурманской области Светланы Серебряковой, в 2016 году среди осужденных данной категории было проведено исследование, направленное на установление причин и условий совершения данного преступления. Участие в исследовании приняли 362 человека: «Стоит отметить, что 96% участников опроса сообщили нам о том, что они считают наказание в отношении себя справедливым, а, следовательно, раскаиваются за совершенное ими преступление. Как показал данный опрос, 1/3 осужденных потеряли работу в связи с наличием у них судимости», - отмечает Серебрякова.

Несмотря на активную профилактическую работу, в Мурманской области имеются злостные нарушители, которые привлекаются к уголовной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения дважды и даже трижды. Так, 21 человек, осужденный по ст. 264.1 УК РФ в этом году, ранее уже был привлечен к уголовной ответственности за данное преступление. В связи с этим, судами Мурманской области выносятся приговоры к реальному лишению свободы. По данным отдела организации дознания УМВД России по Мурманской области, пятеро жителей Заполярья в этом году осуждены к реальным срокам и отбывают наказание колонии-поселении №24 УФСИН России по Мурманской области в г. Оленегорске. Находясь в местах лишения свободы, осужденные работают на объектах в колонии и за ее пределами. Однако главным наказанием является разлука с близкими людьми.

Полицейские Заполярья напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 12.8 КоАП и влечет наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишение права управления ТС сроком от 1.5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ и влечет наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ООД УМВД России по Мурманской области)