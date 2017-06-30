В Оленегорске полицейскими выявлена «резиновая» квартира

30 Июня 2017 года, 16:26

ОЛЕНЕГОРСК/ 30 июня - В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства сотрудниками уголовного розыска и миграционного пункта МО МВД России «Оленегорский» совместно с коллегами из территориального подразделения УФСБ России по Мурманской области были установлены трое иностранных граждан, которые были задействованы на строительных работах. Граждане Киргизии предъявили сотрудникам полиции документы о постановке на учет в одной квартире. Участковым уполномоченным полиции при проверке указанного адреса было установлено, что иностранцы по данному адресу не проживают.

Хозяйка квартиры, ранее не судимая безработная жительница Оленегорска, 1976 года рождения, призналась, что осуществила фиктивную постановку на учет троих граждан Киргизии.

По факту в отношении северянки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 3 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области