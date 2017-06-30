Полиция Кандалакши разыскивает скрывшегося от следствия подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере

КАНДАЛАКША/ 30 июня - ОУР МО МВД России «Кандалакшский» разыскивается скрывшийся от следствия СО МО МВД России «Кандалакшский» Пугач Виктор Александрович, 08.04.1989 года рождения, уроженец г. Остер Черниговской области.
Пугач подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Пугач Виктор Александрович скрывается с 23 июня 2017 года, с сегодняшнего дня он объявлен в федеральный розыск.
Информацию о местонахождении Пугач В.А. просьба сообщить по телефонам: ДЧ 8 (815-33) 5-21-10 (дежурная часть МО МВД России «Кандалакшский»), 8 (815-33) 5-21-85, 8-999-091-62-09 (отдел уголовного розыска). Анонимность гарантируется.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)