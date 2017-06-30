Просмотр футбола в мурманском баре обернулся конфликтом

30 Июня 2017 года, 15:05

МУРМАНСК/ 30 июня/ БИ-ПОРТ – В Первомайском районном суде Мурманска рассмотрено дело об административном правонарушении. Мужчина нанёс местному жителю побои, не повлекшие вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе суда, потерпевший с друзьями смотрел футбольный матч в одном из мурманских баров. Когда команда, за которую болела компания, забила гол, мужчина за соседним столом в нецензурной форме отозвался о команде. Потерпевший поинтересовался у мужчины причиной оскорблений, за что получил по лицу удар кулаком.

В суде правонарушитель вину свою признал, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.