В Мурманской области полицейские выявили факт реализации спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности

30 Июня 2017 года, 15:40

КАНДАЛАКША/ 30 июня - Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» в 2016 году в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что безработный житель Кандалакши, 1975 года рождения, занимается незаконной продажей суррогатного алкоголя. Оперативники провели проверку полученной информации и задержали подозреваемого в момент сбыта 5 литров спиртосодержащей жидкости. Согласно исследованию, жидкость содержала вредные для здоровья примеси.

Сотрудники полиции возбудили административное производство по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Злоумышленник был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Однако житель Кандалакши продолжил заниматься противоправной деятельностью. Оперативники установили за ним наблюдение, и в ходе специальных мероприятий северянин снова был задержан в момент сбыта пятилитровой канистры с алкоголем. Мужчина продавал суррогатный алкоголь из личного автомобиля. Изъятую канистру полицейские направили на исследование. Установлено, что спиртосодержащая жидкость содержит токсичную микропримесь диэтилфталат, который вызывает расстройство здоровья, а при длительном и постоянном поступлении в организм создает угрозу жизни и здоровью человека.

Противозаконная деятельность мужчины была задокументирована оперативниками, получены признательные показания. Материалы проверки полицейские передали в следственные органы для принятия процессуального решения. По материалам сотрудников полициитерриториальным подразделением СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)