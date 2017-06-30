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Главная » Криминал » Генеральный директор ООО «Северо-Западная компания» предстанет перед судом
 
 
 
 
01 Июля 2017 года, 13:00

Генеральный директор ООО «Северо-Западная компания» предстанет перед судом


МУРМАНСК/ 1 июля/ БИ-ПОРТ – Генеральный директор ООО «Северо-Западная компания» обвиняется в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, сэкономить преступным путем удалось около 17 миллионов рублей. Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела.

По версии следствия, генеральный директор ООО «СЗК» в 4 квартале 2014 года формировал налоговый и бухгалтерский учет компании с использованием ложных сведений о взаимоотношениях с организациями – ООО «Берсерк», ООО «Нептун.М», ООО «Нептун» и ООО «Эльдорадо».

Внесение фиктивных сведений о взаимоотношениях с этими компаниями в бухгалтерский учет позволило обвиняемому уклониться от уплаты налога на НДС в размере более 17 миллионов рублей, а также получить право на возмещение НДС из бюджета в размере более 4 миллионов рублей.

Руководитель предприятие пойдет под суд по  п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) и ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Наложен арест на имущество обвиняемого.

Фото: RuFox

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