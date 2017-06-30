В Суоярви задержали молодого наркоторговца

01 Июля 2017 года, 16:34

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 1 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня вступило в силу решение Суоярвского районного суда Республики Карелия в отношении несовершеннолетнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - сбыт наркотических средств в крупном размере. Он продал покупателю производные наркотического средства – метиловый эфир бутановой кислоты, сообщает пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия.

Отметим, что два года назад в отношении этого молодого человека правоохранительными органами уже возбуждалось уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Тогда, в соответствии со статьями 90 УК РФ и 427 УПК РФ, уголовное преследование было прекращено. Судом было принято решение применить к обвиняемому принудительную меру воспитательного воздействия.

На этот раз подросток получил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Суд постановил наказание считать условным, с испытательным сроком 4 года.

Фото: vladtime.ru