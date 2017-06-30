7,5 тысяч «подарила» мошенникам мурманчанка

01 Июля 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 1июля/ БИ-ПОРТ - В полицию Мурманска обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Она рассказала, что собиралась взять кредит и решила уведомить об этом интернет-сообщество. Ей позвонил мужчина и сообщил, что является менеджером по работе с клиентами одного из известных коммерческих банков. Неизвестный под предлогом оформления финансового займа предложил ей проследовать к банкомату. Девушка подчинилась и под диктовку выполнила определенные действия у банкомата. Со счета были списаны 7,5 тысяч рублей. Только получив смс-оповещение банка, женщина поняла, что ее обманули.

В Североморске мошенники аналогичным способом обманули жителя флотской столицы 1991 года рождения. Потерпевший лишился 15 тысяч рублей, предоставив неизвестному, который представился сотрудником коммерческого банка, доступ к своему счету. После несанкционированного перевода денег попытки связаться с лже-сотрудником банка оказались безуспешными, и северянин отправился в полицию.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.