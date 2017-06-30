Дело «Зубатки» дошло до суда

02 Июля 2017 года, 15:55

МУРМАНСК/ 2 июля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске направлено в суд уголовное дело по обвинению Николая Субботина, более известному как «Зубатка», в вымогательстве.

Заместитель прокурора Мурманской области утвердил обвинительное заключение. Сегодня уголовное дело по обвинению Субботина направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Мурманска.

Напомним, Субботина обвиняют в вымогательстве четырех миллионов рублей с применением насилия в составе группы. В ходе предварительного следствия установлено, что Субботин с марта по декабрь 2016 требовал от одного из предпринимателей выплатить ему 4 млн. рублей. По версии следствия, Субботин угрожал потерпевшему и его семье. Он был задержан в конце декабря прошлого года, тогда ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, срок которой неоднократно продлевался судом. Позже меру пресечения изменили на домашний арест.