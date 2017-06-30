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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

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Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

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Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Мурманчанина будут судить за распространение детской порнографии
 
 
 
 
03 Июля 2017 года, 11:05

Мурманчанина будут судить за распространение детской порнографии


МУРМАНСК/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Мурманска, которого обвиняют в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних. Обвинительное заключение утверждено прокурором Октябрьского округа.

По версии следствия, обвиняемый хранил на своём персональном компьютере видеофайл с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. В дальнейшем он открыл доступ к данному файлу для скачивания через интернет.

За данное преступление мурманчанину может грозить до десяти лет лишения свободы.

Фото: Twitter

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