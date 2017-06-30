Мурманчанина будут судить за распространение детской порнографии

03 Июля 2017 года, 11:05

МУРМАНСК/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Мурманска, которого обвиняют в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних. Обвинительное заключение утверждено прокурором Октябрьского округа.

По версии следствия, обвиняемый хранил на своём персональном компьютере видеофайл с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. В дальнейшем он открыл доступ к данному файлу для скачивания через интернет.

За данное преступление мурманчанину может грозить до десяти лет лишения свободы.

Фото: Twitter