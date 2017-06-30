Мурманчанин сбыл гашиш на восемь лет колонии

03 Июля 2017 года, 12:09

МУРМАНСК/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Уголовное дело рассматривалось в Первомайском районном суде.

Следствием установлено, что мужчина дважды в марте 2017 года незаконно сбыл гашиш в подъезде своего дома. При этом в квартире он хранил оставшуюся часть наркотика – всего более 102 граммов.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: yuga.ru