Завершено расследование дела о гибели рабочего на руднике в Мурманской области

03 Июля 2017 года, 12:42

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – В Заполярном завершено расследование уголовного дела в отношении машиниста электровоза участка рудника «Северный» АО «Кольская ГМК». Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Несчастный случай произошёл в ноябре 2016 года. Машинист перевозил людей по рельсовому пути в руднике «Северный» на грузовой платформе, для перевозки пассажиров не предназначенной.

«Во время движения один из пассажиров по неосторожности упал с грузовой платформы и оказался под ней. От полученных множественных телесных повреждений мужчина спустя непродолжительное время скончался», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Печенгский районный суд. Обвиняемому может грозить до четырех лет лишения свободы.