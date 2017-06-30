Юный северянин набросился с кулаками на полицейских

03 Июля 2017 года, 13:40

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – В Печенгском районе в суд направлено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Заполярного. Юношу обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

В ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2017 года обвиняемый, находясь в одной из квартир в городе Заполярный, оказался недоволен тем фактом, что сотрудники полиции задерживали его знакомого. Молодой человек причинил побои двоим сотрудникам полиции. Стражи порядка в квартире находились с разрешения её хозяйки.

Уголовное дело для применения в отношении несовершеннолетнего мер воспитательного воздействия направлено в Печенгский районный суд.

Фото: fedpress.ru