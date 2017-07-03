Полиция предупреждает – будьте внимательны при осуществлении сделок посредством сети Интернет

03 Июля 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 3 июля - В дежурную часть обратилась 25-летняя местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий. Потерпевшая рассказала полицейским о том, что планируя приобрести автомобиль, искала соответствующие объявления о продаже.

В сети Интернет, на сайте «Авито.ру» девушка обнаружила опубликованное объявление о продаже автомобиля «Порш Каен». Договорившись о сделке, в ходе общения с автором объявления по телефону, потерпевшая согласилась произвести предоплату покупки, подтверждающую ее намерения.

«Продавец» предложил перечислить деньги ему на карту, указав ее расчетный счет. После совершения банковской операции связь с владельцем автомобиля прервалась. Таким образом, мошенник завладел деньгами потерпевшей в сумме 700 тысяч рублей.

Девушка поняла, что стала жертвой преступления и обратилась в полицию. Как установили полицейские, мошенничество было совершено неизвестным с использованием мобильных номеров, зарегистрированных в городах Пермь и Екатеринбург.

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту мошенничества.

УМВД России по Мурманской области предупреждает: будьте внимательны при оформлении любых сделок посредством сети Интернет.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, стоит немедленно обратиться в полицию по телефону: «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области