В областном центре полицейскими установлен подозреваемый за угрозы убийством

03 Июля 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 3 июля - В дежурную часть обратилась 70-летняя местная жительница с заявлением о том, что ее сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ей убийством. По словам женщины, это произошло в ходе словесного конфликта в квартире по улице Трудовые Резервы.

Участковым уполномоченным полиции установлено, что северянин, находясь по месту жительства, угрожал сожительнице лишить ее жизни. При этом мужчина, в ходе конфликта, демонстративно направлял пневматический пистолет в область лица и тела потерпевшей, высказывая в ее адрес угрозы убийством.

Женщина угрозу восприняла реально и обратилась за помощью в полицию. Сотрудниками полиции подозреваемый, 41-летний местный житель, был установлен и опрошен. Злоумышленник признался в содеянном. Как установлено, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого в преступлении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 1 УМВД России по г. Мурманску)

Фото: fedpress.ru



